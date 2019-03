Abraham Lincoln, ou l’art et la manière de bien cacher son jeu

Alors qu’Abraham Lincoln, seizième Président des États-Unis, est en ce moment en haut de l’affiche médiatique (transformé en chasseur de vampires et de zombies dans deux films hautement intellectuels), intéressons-nous de plus près à son action politique qui l’a rendu si célèbre: l’abolition de l’esclavage.

Le nom de Lincoln est très souvent synonyme de grand homme, l’exemple parfait de l’humaniste convaincu, affirmant contre vents et marées le principe de l’égalité des races. Il est vrai qu’il est le premier homme politique américain à légiférer en affranchissant les esclaves du pays.

La vérité est-elle si prosaïque? La réponse est bien sûr non!

« Je dirai donc que je ne suis pas ni n’ai jamais été pour l’égalité politique et sociale des noirs et des blancs (…) il y a une différence physique entre la race blanche et la race noire qui interdira pour toujours aux deux races de vivre ensemble dans des conditions d’égalité sociale et politique(…) »

Oui, vous ne rêvez pas, ce discours est bien prononcé par Abraham Lincoln en 1858, alors qu’il fait campagne pour les élections sénatoriales. Et il récidive 4 ans plus tard, en 1862, quelques jours à peine après avoir signé la proclamation d’émancipation des esclaves, avec un discours destiné à la communauté noire. En gros, leur dit-il, ce n’est pas parce que vous êtes maintenant affranchis que vous devez vous considérer comme les égaux des blancs! Faut pas déconner, non plus…

Mais alors, pourquoi, avec de telles convictions, s’être battu pour l’abolition de l’esclavage? Pour des raisons bassement politiques, évidemment…

Replaçons-nous dans le contexte de l’époque. La guerre de sécession fait rage depuis 1861. Cette guerre civile oppose l' »Union », c’est à dire les États du Nord dirigés par Abraham Lincoln à la « Confédération », nom donné aux 11 États du Sud dirigés par Davis Jefferson.

Or, la déclaration d’abolition de l’esclavage signée par Lincoln ne concerne que les États du Sud…

– Alors voilà… On va dire que l’esclavage est interdit.

– Quoi!? Mais non, t’es malade! Tu crois quand même pas que c’est moi qui vais faire ma vaisselle et cirer mes pompes!

– Ouais, t’as raison… Attend, j’ai une idée! On va dire que l’esclavage est interdit, mais uniquement chez nos ennemis!

– Yeah, Lincoln! T’es un génie, mec!

Sur plus de 3 millions d’esclaves que comptent les États-Unis, ce ne sont donc qu’à peine 200.000 d’entre eux qui recouvrent leur liberté… C’est mieux que rien, certes, mais avouez tout de même qu’on a vu politique plus ambitieuse! On comprend mieux la célèbre formule répétée à l’envi par les détracteurs du Président: « Abraham Lincoln a émancipé tous les esclaves à l’exception de ceux qu’il pouvait libérer! »

Loin d’être le héros humaniste décrit dans l’imagerie populaire – et dans la bouse cinématographique « Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires », le Président américain est donc avant tout un fin stratège politique. Plus tard, afin de souder des États-Unis d’Amérique fragilisés par la sortie récente de la guerre civile, l’action de Lincoln est encensée et glorifiée. C’est bien connu, toute nation a besoin d’un héros.

La proclamation d’émancipation a été réalisée en deux étapes: un premier décret signé le 22 septembre 1862 qui déclare libre tout esclave libre habitant sur le territoire de la Confédération sudiste non contrôlée par l’Union (sic). Le deuxième décret, daté du 1er janvier 1863, liste quant à lui explicitement les territoires concernés.